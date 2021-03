Ce lundi 29 mars 2021 marque le début de la semaine sainte qui nous conduira à Pâques dimanche prochain. Hier dimanche 28 mars, l’église catholique célébrait donc les Rameaux (l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem). Au Vatican, le Pape qui célébrait sa traditionnelle messe à la Basilique de Saint Pierre était entouré de quelque 120 personnes dont 30 cardinaux, pandémie oblige. La Place Saint Pierre qui accueillait autrefois des milliers de fidèles était presque vide. L’Italie est en plein confinement et c’est dans cette ambiance que les chrétiens catholiques fêteront une nouvelle fois la Résurrection du Christ.

Dans son sermon, le Pape François a d’abord fait remarquer que c’était la deuxième fois que les chrétiens étaient forcés de vivre la Semaine Sainte au milieu de la pandémie. Il ajoutera ensuite qu’en 2020, les gens étaient choqués de cet état de choses, mais cette année, ils sont « plus sous pression ». « L’année dernière, nous avons été choqués. Cette année , nous sommes plus sous pression et la crise économique est devenue lourde » a déclaré le souverain pontife.

Il sème “désespoir, méfiance et discorde”

Il évoquera par ailleurs les souffrances physiques, spirituelles et psychologiques que cette pandémie cause aux personnes. « Le diable profite de la crise pour semer la méfiance, le désespoir et le discorde » a ajouté le successeur de Saint Pierre. Il faut dire que Benoit XVI , l’ancien pape et François, ont déjà reçu leur premières doses de vaccin contre la Covid-19. L’argentin ne portait d’ailleurs pas de masque hier lors de l’office, ni la chorale. Mais presque toutes les autres personnes présentes avaient le masque vissé à la bouche et au nez.