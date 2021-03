Joe Biden confirme, dans un entretien accordé pour ABC, que la Russie de Vladimir Poutine reste bien dans son viseur. En effet, au cours d’une interview, un journaliste demande à l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche, s’il pense que son homologue russe « est un tueur ». Une question osée à laquelle Biden n’a pas hésité à répondre.

Selon lui, oui, Poutine est bel et bien un tueur. Pire encore, il a affirmé que ce dernier devrait bientôt en payer le prix. D’ailleurs, Joe Biden ne se serait pas privé de lui dire au cours de leur premier entretien téléphonique. Ferme, il semble être prêt à confronter la Russie pour divers méfaits supposés.

Joe Biden attaque le président russe

Entre ingérence au cours des dernières élections présidentielles et empoisonnement d’Alexeï Navalny, Joe Biden n’a pas fait de mystère. Il a affirmé que s’il venait à avoir la conviction, les preuves selon lesquelles Poutine et son administration sont bel et bien derrière ces agissements, alors des conséquences, il devrait y avoir.

Le Kremlin dénonce les paroles du président américain

De son côté, le Kremlin a tenu à durement réagir, expliquant que ces attaques personnelles à l’encontre de Poutine et de la Russie étaient un aveu d’impuissance de la part du président américain. Un constat partagé par Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe et homme d’influence.