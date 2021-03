Aux USA, l’administration Biden souquait ferme pour permettre au maximum d’américains d’avoir au plus tôt, une dose de vaccin. Depuis son entrée en fonction, le président Biden s’est efforcé d’augmenter l’offre de doses de vaccin aux États-Unis après que les états se soient plaints que la demande de vaccins dépassait l’offre. Après quelques ajustements et de nouvelles commandes auprès de sociétés pharmaceutiques, le rythme des vaccinations aux États-Unis a rapidement augmenté, atteignant en moyenne environ 2 à 3 millions de vaccins par jour.

Et c’est justement pour annoncer les progrès accomplis pendant la campagne et pour encourager les américains à sortir massivement se faire vacciner que le président démocrate, 78 ans, commettait sa seconde bourde au sujet de son ancienne colistière et désormais vice-présidente, Kamal Harris.

La « présidente Harris et moi… »

Dans un discours prononcé jeudi, offrant des mises à jour sur les progrès de la vaccination aux États-Unis, le président Biden a déclaré que « c’est vraiment important ». Il ajoutait en substance : « nous pensons que la rapidité et l’efficacité doivent aller de pair avec la justice et l’équité. (…) lorsque la présidente Harris et moi avons fait une visite virtuelle d’un centre de vaccination en Arizona il n’y a pas longtemps, l’une des infirmières qui a fait des vaccinations a déclaré que donner chaque dose était comme administrer une dose d’espoir ».

Selon des observateurs, le président lui-même s’était après coup rendu compte de sa gaffe, mais avait adroitement poursuivi son discours comme si de rien était. Et ce n‘était pas la première fois que cela lui arrivait.

En décembre déjà, il avait qualifié à tort Harris de « présidente élue », également lors d’un discours sur les vaccins Covid-19. « Je l’ai pris pour instiller la confiance du public dans le vaccin. ‘’La présidente élue Harris’’ a également pris le sien aujourd’hui, pour la même raison », avait déclaré en substance le président Biden. Plus récemment le 09 mars dernier, lors de la nomination de deux femmes, des générales aux instances de commandement militaire du pays ; M. Biden avait pendant son discours littéralement « oublié » le nom de son secrétaire à la défense, le général Llyod Austin.

Des bourdes qui rappelaient le surnom de ‘’Sleepy Joe’’ (Joe L’endormi) affublé à Biden lors de la campagne par Donald Trump. Un surnom se moquait des erreurs verbales de Joe Biden lors de la campagne électorale. Des commentaires qui persistent encore aujourd’hui et alimentent les spéculations sur un déclin cognitif du président démocrate bientôt octogénaire.