La date de l’élection présidentielle au Bénin approche à grand pas. Au regard du fait que le premier tour aura lieu le dimanche 11 avril 2021, d’après le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), dans tout le pays ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires béninois, deux bureaux de vote ont été ouverts aux Etats-Unis.

Le vote se basera sur la liste électorale de 2016

L’information a été donnée dans une note d’information signée par l’ambassadeur Jean-Claude do REGO. Selon le document, les bureaux de vote concernés sont ceux de New York et de Washington, D.C. A cet effet, la représentation diplomatique du Bénin aux Etats-Unis a tenu à rappeler les mesures importantes qui se trouvent dans le communiqué de la CENA. En premier lieu, en ce qui concerne le vote des Béninois de l’extérieur, il se basera sur la liste électorale de 2016. Concernant les mineurs autrefois enregistrés lors des phases précédentes d’actualisation de la liste électorale et qui sont désormais majeurs, « ont été intégrés d’office sur la liste électorale 2020-2021 et pourront voter ».

D’autres dispositions ont été prises concernant la carte d’électeur. En effet, le vote n’est pas soumis à la présentation d’une carte d’électeur, puisque les Béninois inscrits sur la liste électorale pourront voter, sauf s’ils disposent d’au moins une pièce d’identité (carte consulaire, passeport ou encore carte d’identité nationale). Le document a par ailleurs souligné que le vote à Washington se fera dans le bâtiment de l’ambassade, à 2124 Kalorama Road N.W., Washington D.C, 20008. Le bureau de New York est situé à la Mission permanente du Bénin à 47th Street Unit 9A New York, NY10017.