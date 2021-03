La haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication régule le déroulement de la campagne électorale dans les médias. En effet, pour le compte de la présidentielle à venir, l’institution a élaboré comme à l’accoutumée, des émissions spéciales pour les duos candidats retenus pour prendre part au scrutin. Les organes de presse du privé et du public ainsi que les télévisions édifiés.

Pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2021, chaque duo candidat a droit à deux reportages de trois minutes chacun à chaque édition du journal, précise la décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. Le ticket présidentiable bénéficie également de deux programmes d’émissions radiotélévisées au premier tour du scrutin à savoir le magazine Parole aux candidats diffusé dans la matinée, dans la mi-journée et dans la soirée et le programme Moi Président, un magazine de 52 minutes réalisé en français.

Selon les dispositions de la décision, le magazine Parole aux candidats peut prendre la forme d’un message ou d’un entretien. Il peut contenir des spots, des slogans, des chansons ou des clips vidéo de campagne réalisés aux frais du duo et validé par la Haac. Le programme Moi Président est un entretien permet à chaque duo candidat de présenter son projet de société. Le magazine commence par une production propre de 5 minutes au plus réalisée aux frais des candidats, note la décision.

Rappelons que les duos candidats ont aussi droit à la couverture médiatique de leurs activités ou d’insertion d’un quart de page dans les médias du service public et dans les médias privés retenus pour la circonstance. La campagne médiatique démarre le 26 mars 2021 à 00 heures et prend fin le 09 avril à minuit.