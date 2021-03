Cette semaine, les discours tenus par les dirigeants américains ont froissé plusieurs pays, notamment la Chine et la Russie. Ce jeudi 18 mars alors que des responsables chinois rencontraient leurs homologues américains à Anchorage en Alaska, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a accusé l’empire du milieu de menacer « l’ordre fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale ». La veille, c’est le chef de la Maison Blanche en personne qui traitait le président russe Vladimir Poutine de « tueur » lors d’une interview accordée à ABC News. Des propos qui ont amené la Russie à rappeler son ambassadeur aux USA pour consultation.

Vladimir Poutine, avait répondu le jeudi dernier au président américain avec une expression puérile russe qui veut dire: « C’est celui qui dit qui est ». Le chef du Kremlin a par ailleurs invité son homologue au dialogue. Il souhaiterait que cette discussion soit retransmise en direct. Ce qui serait de son point de vue, « bénéfique aux peuples russe et américain ». La Maison Blanche a de son côté indiqué qu’une discussion entre les deux chefs d’Etat n’est pas à l’ordre du jour actuellement. Biden rencontrera Poutine « quand le moment sera venu » a assuré Karine Jean-Pierre, porte-parole adjointe du président américain. Elle a prévenu que Joe Biden n’allait pas reculer.

Il sera franc et très ouvert à propos de la relation entre Washington et Moscou « surtout quand on lui posera directement des questions ». Notons qu’il y a des américains qui n’approuvent pas les déclarations de Biden sur Poutine. Ils ont envoyé des lettres d’excuses à l’ambassade de Russie aux Etats-Unis. Une initiative que l’ambassadeur Anatoli Antonov a apprécié à sa juste valeur. « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux citoyens des États-Unis qui ont envoyé à l’ambassade des lettres de soutien au développement de relations amicales entre la Russie et les États-Unis. Beaucoup ont exprimé leur désaccord et se sont excusés pour les déclarations irréfléchies faites récemment par Washington à l’encontre de la Russie” a déclaré le diplomate

Il ajoutera ensuite que l’initiative de ces citoyens américains montre que le potentiel de normalisation des liens entre les peuples russe et américain demeure .Maintenant, il est à espérer que la Maison Blanche écoute “les voix des électeurs et cessera son action visant à détruire davantage les relations déjà excessivement conflictuelles” entre les deux pays.