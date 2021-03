Le président russe s’est prononcé sur les derniers propos qui ont été tenus par l’actuel locataire de la Maison-Blanche à son encontre. A la faveur d’une déclaration qu’il a faite ce jeudi, Vladimir Poutine en a profité pour lancer quelques piques à Joe Biden. Visiblement en réaction aux déclarations du nouveau président américain qui le qualifie de « tueur », l’homme fort de Moscou a fait savoir que « c’est celui qui le dit qui l’est ».

“Nous défendrons nos propres intérêts…”

« Nous défendrons nos propres intérêts et nous travaillerons avec eux aux conditions qui seront avantageuses pour nous », a-t-il poursuivi au cours de la déclaration qu’il a faite. Rappelons que Joe Biden s’est attaqué à son homologue russe au cours d’une interview qu’il avait accordée ce mercredi à la chaîne de télévision américaine ABC. En plus de traiter Vladimir Poutine de « tueur », le président américain a affirmé au cours de l’entretien qu’il fera payer à Poutine son ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020.

L’ambassadeur russe rappelé

Notons que la réaction russe ne s’est pas fait attendre après cette sortie médiatique du président démocrate. La Russie a annoncé peu de temps après le rappel de son ambassadeur. Plusieurs autorités russes sont montées au créneau pour s’insurger contre ces mots de Joe Biden.