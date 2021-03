Le camp du maréchal libyen Khalifa Haftar a récemment encaissé un coup dur suite à l’assassinat de l’un de ses membres. En effet, il s’agit du chef de guerre libyen recherché par la cour pénale internationale (CPI), Mahmoud al-Werfalli. D’après les informations données par des sources sécuritaires, il a été tué hier mercredi 24 mars 2021, pendant qu’il se trouvait dans sa voiture, par plusieurs individus armés, dans le centre de la ville de Benghazi.

Il était visé par deux mandats d’arrêt de la CPI

Après avoir été transporté d’urgence au centre médical de Benghazi, il n’a pas survécu à ses blessures. Notons que le défunt était visé par deux mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale à cause de ses crimes. En effet, cela était dû au fait qu’il effectuait beaucoup d’exécutions de prisonniers politiques. C’est donc ce qui a amené la CPI à le rendre coupable de « crime contre l’humanité » pour les assassinats de 33 personnes entre juin 2016 et juillet 2017, « traitements cruels », « torture » et « crimes de guerre ».

Parmi les actes de cruauté réalisés par Mahmoud Al-Werfalli se trouve également l’exécution d’une dizaine de personnes devant une mosquée, il y a deux années. Ces actes ont fait de lui un homme craint. C’est visiblement ce qui a conduit le maréchal Khalifa Haftar à l’intégrer en tant que commandant au sein de la brigade Al-Saiqa, une unité de forces spéciales qui est affiliée à son armée. Cette promotion avait fortement déplu à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda.