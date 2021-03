Le Venezuela traverse une grave crise politique et économique depuis plusieurs années. Le régime Maduro, malgré les injonctions et les sanctions de la communauté internationale maintient sa mainmise sur les affaires de l’Etat. La récession économique, le chômage élevé et les difficultés d’accès aux produits de première nécessité ont contraint des millions de Vénézuéliens à fuir le pays à la recherche d’une vie meilleure.

Des milliers d’entre eux étaient arrivés aux USA plein d’espoir, mais avaient très rapidement déchanté devant la réticence de l’administration Trump en place à les régulariser. Ce lundi, le président Biden, en la réalisation d’une de ses promesse de campagne, activait un statut de protection pour plus de 300 000 réfugiés vénézuéliens aux USA.

Une bonne nouvelle pour les réfugiés vénézueliens aux USA

Ce lundi, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas annonçait que le Venezuela serait désigné pour le Statut de protection temporaire (TPS), pendant 18 mois, jusqu’en septembre 2022. La Maison-Blanche a déclaré que les vénézuéliens vivant aux États-Unis à compter du 8 mars seront derechef éligibles au nouveau statut de protection, qui durera 18 mois et pourrait être prolongé. Ils auront 180 jours pour déposer une demande auprès des services de la Sécurité Intérieure; et devront réunir environ 545 dollars pour le dépistage biométrique, l’autorisation de travail et d’autres documents.

Selon des organismes internationaux, ce serait environ 7 millions de personnes qui auraient besoin d’une aide humanitaire au Venezuela, quand environ 5,4 millions d’autres étaient réfugiés à travers le monde. Selon le HCR, seulement 2,5 millions réfugiés avaient reçu un permis de séjour temporaire depuis 2014 et moins de 145 000 vénézuéliens avaient obtenu le statut de réfugié. Une donne qui devrait changer pour les 320 000 réfugiés vénézuéliens aux USA.

Au cours de la campagne présidentielle, le président Biden a promis d’accorder le TPS aux vénézuéliens « cherchant à être soulagés de la crise humanitaire provoquée par le régime de Maduro », c’était désormais chose faite. Et cette nouvelle politique d’immigration devrait selon les observateurs, donner au président Joe Biden un coup de pouce politique dans le très important État de Floride, où les vénézuéliens ont passé des années à faire pression sur Donald Trump, sans grand succès, pour protéger leurs compatriotes fuyant la crise économique et humanitaire dans la nation sud-américaine.