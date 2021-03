The Re-Entry App, c’est le nouveau né de la société américaine Facebook. Il s’agit d’une nouvelle application actuellement en essai et qui vise à aider les personnes sorties de prison à s’intégrer à la société. Selon Bloomberg News qui a rapporté l’information, l’application a été présentée ce mercredi en haut d’un certain nombre de flux Instagram. La notification a invité les utilisateurs à cliquer pour avoir un accès anticipé afin d’essayer l’application et donner leur avis.

D’après Bloomberg, la notification indique également que l’objectif de l’application est d’aider à « se préparer à la vie après la prison avec le soutien de la communauté ». « Nous avons exploré différentes façons d’aider à combler les lacunes rencontrées par les membres des communautés marginalisées dans nos applications », a déclaré une porte-parole de Facebook dans un communiqué. Toutefois, la plateforme a indiqué que le test était uniquement destiné à être fait en interne, et non ouvert au grand public.

Faire progresser la justice raciale

« Il s’agissait uniquement d’un test interne et nous avons retiré l’avis dès que nous avons appris qu’il était brièvement diffusé à l’extérieur », a ajouté la porte-parole. L’année dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une note aux employés, a déclaré que l’entreprise se concentrerait sur la construction de produits qui peuvent « jouer un rôle positif en aidant à guérir les divisions de notre société ». Il avait également déclaré que l’entreprise « avait lancé un programme de travail pour fabriquer des produits destinés à faire progresser la justice raciale ».