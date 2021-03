Lors de sa sortie sur le conseil des ministres de ce mercredi 24 mars 2021, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla s’est prononcé sur le retour des exilés comme c’est le cas de l’ancien opposant Bertin Koovi et du Colonel Pascal Tawès. Pour le ministre, le Benin est un pays de liberté ou chaque citoyen dispose de son agenda comme il le veut et le pense.

Il estime que tout le monde peut jouir de la liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution en plus de «celle d’aller en villégiature parce que l’on craint ce qui n’existe pas et surtout celle de revenir ». «Le Bénin a toujours été une terre hospitalière pour les étrangers et a fortiori pour ses ressortissants », a indiqué le ministre Alain Orounla.

Concernant le cas de Pascal Tawès et Bertin Koovi, le porte-parole pense que c’est la « preuve supplémentaire de ce que les gens se font plus de frayeur qu’il n’y a véritablement de menaces sur leur liberté qui n’a jamais été entravée si ce n’est que ces personnes craignaient d’avoir à rendre des comptes de leur gestion ou de difficultés dans lesquelles ils se sont mis par rapport à la justice ».