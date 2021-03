Au Brésil, le football est une religion. L’un de ses illustres adeptes est Ronaldhino Gaucho. Le natif de Porto Alegre a révolutionné ce sport qu’il rendait spectaculaire à chacune de ses apparitions sur le terrain. Ballon d’or en 2005 avec le FC Barcelone, le joueur est notamment passé par le Paris Saint Germain (PSG) et le Milan AC. A la fin de sa carrière, il est apparu dans quelques clubs d’Amérique latine. Aujourd’hui, R10, comme on le surnomme est à la retraite. Il a fêté hier dimanche 21 mars son 41ème anniversaire.

Samuel Eto’o son ancien coéquipier au Barça lui a adressé un message d’anniversaire sur sa page Facebook. « Aux âmes bien nées , la valeur n’attend point le nombre d’années » disait Corneille dans le Cid. Je ne saurais être plus explicite et plus certain dans le choix de mes mots : Bon anniversaire grand Champion ! Que cet anniversaire soit des plus heureux car tu es quelqu’un d’aussi merveilleux et digne de recevoir ce qu’il y a de mieux ! En espérant que cette journée soit des plus heureuses dans ta vie ! Happy Birthday » a écrit le camerounais.

Rappelons que l’année dernière, le génie brésilien avait fêté son 40ème anniversaire dans une prison du Paraguay. Il avait été arrêté à son arrivée dans le pays à cause d’une affaire de faux passeport. Les détenus avait organisé un barbecue en son honneur afin de le garder de bonne humeur le jour de ses 40 ans