Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme décennal d’armement, approuvé en 2018 par le président Vladimir Poutine, la Russie vient de mettre en service de nouveaux chasseurs multirôle MiG-35S au sein de son armée de l’air. L’information a été rendue publique par le journal russe Krasnaïa Zvezda. « Les avions MiG-35S ont été livrés aux troupes dans le cadre d’un contrat pour la défense », a précisé le média.

Conçu pour opérer dans des zones de conflit armé de hautes intensités et contrer les systèmes de défense aérienne, le MiG-35 est le chasseur multirôle 4++ de dernière génération. Il est la version améliorée des MiG-29K/KUB et MiG-29M/M2. Le MiG-35 peut atteindre une vitesse maximale de 2560 kilomètres par heure à une altitude allant jusqu’à 17500 mètres et est capable d’engager des chasseurs de quatrième et cinquième génération. Ses premiers essais en vol et la présentation internationale ont eu lieu en janvier 2017. C’est en décembre 2020 que ses essais en usine se sont achevés. Comme l’avait indiqué M. Poutine depuis 2017, c’est avion unique et prometteur.

Il peut suivre de 10 à 30 cibles à la fois

« Je note que le nouveau chasseur polyvalent MiG-35 présente des caractéristiques techniques et de vol améliorés et est équipé des tout derniers systèmes d’armes. Vous le savez mieux que moi. Il peut suivre de 10 à 30 cibles à la fois, et opérer sur terre comme sur mer. C’est un avion unique et prometteur. Le 4++ est très proche de la cinquième génération », déclarait le dirigeant russe en 2017 lors d’une visioconférence.

Inclue dans le programme décennal d’armement russe, la répartition annuelle des allocations n’a pas été dévoilée au public. Toutefois, le coût total du programme est dévoilé. C’est au total 20.000 milliards de roubles (environ 228 milliards d’euros) qui sont alloués à la mise en œuvre du programme qui s’étend de 2018 à 2027. 19.000 milliards du fond sont destinés à l’achat, la réparation et au développement d’armes, et 1.000 milliards réservés à l’infrastructure.