Après que son immunité parlementaire ait été levée par l’Assemblée, l’opposant et député sénégalais, Ousmane Sonko a finalement accepté de se rendre à sa convocation au palais de justice de Dakar dans l’affaire de viol, après avoir été conseillé par ses avocats et son guide religieux de s’y rendre. Toutefois, c’est sur le chemin du palais de justice, comme il le craignait, qu’il sera arrêté. Il a été arrêté dans la matinée de ce mercredi 3 mars par les forces de l’ordre et conduit à la section de recherches pour « troubles à l’ordre public », selon ses avocats.

Comme il en avait appelé, ses partisans s’étaient mobilisés le long du trajet qui mène de son domicile au palais de justice. Bien que les rassemblements soient tenus à bonne distance par les forces de l’ordre, un affrontement a fini par éclater entre ces derniers et les partisans de l’opposant. En effet, le chemin emprunté par Ousmane Sonko serait à l’origine de son arrestation.

Ce n’est pas une abdication

Il ne se serait pas convenu avec la préfecture sur le trajet, et c’est à ce propos que son convoi a été immobilisé, conduisant à son arrestation, « ce qui était recherché» a déclaré l’un de ses avocats. Après qu’il eût accepté de répondre à sa convocation, Ousmane Sonko avait rappelé plus tôt ce mardi que ce « n’est pas une abdication ». Répondant à son appel à la mobilisation, ses partisans se sont massivement mobilisés affirmant ne pas faire confiance à la justice

#Senegal heurts à Dakar après l’arrestation d’Ousmane #Sonko conduit à la section de recherches pic.twitter.com/Yhy2soFYz7 — Charlotte Idrac (@CharlotteIdrac) March 3, 2021