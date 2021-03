Au Sénégal l’affaire Ousmane Sonko a fait comprendre à l’opposition qu’il avait dans la rue un certain répondant. Les remous et les émeutes que l’arrestation du député avait suscité, mais aussi la quasi abdication des autorités qui avaient préféré le remettre en liberté dans un souci d’apaisement social, ont montré aux partisans du Pastef et aux détracteurs de Macky Sall qu’avec la rue ils étaient plus forts. Mais surtout que la carte de l’adhésion populaire adroitement jouée pouvait peut-être changer la donne dans le pays de Senghor. En attendant, ce mercredi des militants arrêtés dans le cadre de la répression pour les dernières émeutes, étaient libérés.

Le Pastef se réjouit…

Le Pastef, Patriotes Sénégalais pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité, est la formation du député Ousmane Sonko, actuellement le politique le plus célèbre du Sénégal. Le Parti s’était fortement manifesté dès les premières heures de l’affaire Sonko, et avait su par la mobilisation de ses membres montrer que le député Sonko était u leader apprécié. Sonko avait été laissé libre de retourner à ses activités certes, mais des leaders du Pastef avec d’autres avaient été interpellés et arrêtés. Mais ce mercredi dans un geste d’apaisement selon la presse locale, le gouvernement Macky Sall procédait à la libération de ces militants.

Sur la page Facebook du Pastef de Bignona, une ville dans le sud du Sénégal, non loin de la Gambie, des publications avaient annoncé avec faste la libération de ses membres. À la suite de MM. Assane Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène ; un peu moins d’une douzaine de militants avaient été libérés dont Lamine Badji, interpellé dans sa classe. L’arrestation, début Mars, du professeur d’anglais au lycée de Bona dans le département de Bounkiling, avait suscité des mouvements de protestations et un arrêt de travail de la part de syndicats de l’enseignement du cycle moyen et secondaire dudit département.