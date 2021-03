C’est un troisième essai suborbital non concluant, est-on tenté de dire. Le prototype de Starship, la prochaine fusée géante de la société Space X a explosé quelques minutes après son atterrissage à Boca Chica au Texas ce mercredi 03 mars 2021. L’engin avait dans un premier temps réussi son envol. Les trois moteurs qui le propulsent se sont éteints tour à tour et le véhicule s’est placé en position horizontale. Il est ensuite monté jusqu’à 10 kilomètres d’altitude avant d’amorcer sa descente, réussissant à se placer à nouveau en position verticale, pour se poser avec succès au lieu indiqué.

Starship est conçu pour aller sur Mars

Seulement après son atterrissage, il y a eu une grande explosion. Starship s’est projeté en l’air et est redescendu en mille morceaux. Pour l’heure Space X n’a pas encore expliqué ce qui a pu causer l’échec de ce troisième essai. Les deux précédents ont eu lieu respectivement en décembre 2020 et en début du mois dernier. SN8 et SN9 se sont écrasés à l’atterrissage. Il y a visiblement eu des progrès avec SN10 (Serial Number 10), puisqu’il a bien atterri avant d’exploser. Elon Musk et Space X étaient tellement ravis de le voir se poser sur le sol sans encombres, mais c’était sans savoir ce qui se passerait quelques minutes plus tard.

« Starship SN10 a atterri en un seul morceau ! L’équipe Space X fait du super boulot ! Un jour , la véritable mesure du succès sera le fait que les vols Starship seront devenus banals» a lâché l’ingénieur sud-africain dans un tweet. Sa société diffusera ensuite une vidéo du vol d’essai en, direct, avec le commentaire suivant : « un magnifique atterrissage en douceur ». Il faut dire que le projet de Space X est de faire de Starship, un engin capable de se rendre un jour sur mars. Un objectif totalement atteignable pour le fantasque milliardaire naturalisé américain.

Il a invité huit habitants de la terre à se joindre à lui

A cours terme, la fusée pourrait bien envoyée plusieurs personnes sur la lune. Yusaku Maezawa, le milliardaire japonais est déjà favorable ç un voyage sur la lune prévu en théorie en 2023. La préinscription devrait être faite d’ici le 14 mars. Les personnes intéressées peuvent donc se manifester. Yusaku Maezawa a déjà invité huit autres habitants de la terre ,à se joindre à lui, dans une vidéo publiée sur Twitter mercredi.