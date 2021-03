En 2019, 12 adolescents de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, ont été arrêtés pour des infractions liées au terrorisme. Et selon Neil Basu, le commissaire adjoint de la police métropolitaine, c’était une tendance relativement nouvelle et inquiétante au Royaume-Uni, car il y avait quelques années à peine, personne d’aussi jeune n’apparaissait parmi ce type de dossiers. Récemment encore, le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, faisait écho aux inquiétudes de Basu, et révélait une hausse significative des contenus terroristes en ligne, ainsi que du nombre de très jeunes arrêtés pour terrorisme.

Le covid et le confinement incriminé

En 2019 déjà, la police britannique avait conclu que la pandémie de coronavirus et l’isolement social qui a suivi, ont contribué à rendre plus de jeunes, vulnérables à la radicalisation. Dominic Raab alors qu’il s’exprimait à la Chambre des Communes ce jeudi, avait révélé que les contenus terroristes en ligne au Royaume Uni avaient grimpé de 7 %, avec de plus en plus d’enfants ciblés par la propagande de Daech.

Des adolescents qui de plus en plus se faisaient également arrêter pour des délits liés au terrorisme. C’est que le confinement avait exacerbé la présence des jeunes sur la toile, les rendant ainsi plus accessibles aux ‘’recruteurs’’ de groupes terroristes comme Daech. Une situation que le ministre lui également avait jugé inquiétante.

Surtout que selon la presse britannique, la police et les services de renseignement britanniques avaient déjoué trois ‘’attaques’’ terroristes depuis le début de la pandémie de coronavirus, et que le nombre de ‘’complots’’ terroristes évités est passé à 28 depuis mars 2017. Mais avait tenu à rassurer M. Raab, « La sûreté et la sécurité » des citoyens britanniques sont « les priorités absolues du gouvernement » ; étant au cœur de sa lutte contre « Daech, qui reste notre menace terroriste la plus importante, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger»