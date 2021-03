Les choses ne vont pas bien pour le célèbre jet privé de l’ancien président américain Donald Trump. En effet, le Boeing 757 du prédécesseur de Joe Biden aussi appelé, « Trump Force One » a été retrouvé abandonné dans le nord de l’Etat de New York. Selon les informations du média américain, CNN, il manque plusieurs pièces à l’un des moteurs de l’appareil. Aussi, l’avion a-t-il été exposé à de brutales températures hivernales.

Il symbolisait son statut social

Pour le rendre à nouveau fonctionnel, toute une fortune de dépenses serait nécessaire et il semble que Donald Trump ne soit pas en mesure de les assurer. Par ailleurs, le « Trump Force One » abandonné est loin de l’actuelle résidence du chef de l’Etat américain, Mar-a-Lago, en Floride. Notons que le Boeing 757 en question, était un joyau dans l’empire bâti par le milliardaire américain. En effet, il symbolisait le statut social et les succès enregistrés pendant des années par l’ancien numéro un américain.

Pour rappel, Donald Trump a été vu à bord d’un avion beaucoup plus petit que le Boeing 757. Il s’agissait d’un Cessna Citation X capable d’accueillir entre 9 et 12 passagers.