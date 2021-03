Ce mardi 2 mars 2021, un Nigérian âgé de 45 ans, Ekwegbalu James Nzube a été condamné à mort par un tribunal de la province méridionale de Tay Ninh, au Vietnam pour trafic de drogue. D’après l’acte d’accusation, il a été arrêté le 30 juillet 2020 à 20h (heure locale) alors qu’il tentait d’entrer illégalement au Vietnam depuis le Cambodge par des gardes-frontières dans la commune Loi Thuan, district de Ben Cau, province de Tay Ninh.

Plus tôt en mars 2020, il était venu à Hô-Chi-Minh-Ville via l’aéroport international de Tan Son Nhat où il avait séjourné à l’hôtel avant d’aller au Cambodge chercher les médicaments pour lesquels il a été payé à 2 000 dollars. En effet, c’est un autre Nigérian du nom de Jone qu’il a rencontré en Chine en 2014, qui l’avait engagé pour transporter le stupéfiant.

L’une des lois les plus strictes au monde

Lorsqu’il a été arrêté au niveau de la frontière, il a été découvert dans son sac quatre paquets contenant près de quatre kilogrammes de cristaux blancs, qui ont été confirmés plus tard comme de la méthamphétamine. En effet, le Vietnam possède l’une des lois les plus strictes au monde sur les drogues. Les personnes reconnues coupables de possession ou de contrebande de plus de 600 g d’héroïne ou de 2,5 kg de méthamphétamine sont passibles de la peine de mort, comme tel a été le cas de ce Nigérian.