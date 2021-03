La planète Terre, sous attaque ? La réponse est non. Pour autant, selon certains scientifiques russes, notre planète serait actuellement en train de traverser un orage magnétique de niveau G2. Un niveau considéré par les experts dans le domaine, comme étant modéré. Pour autant, l’incident est assez important pour qu’il soit signalé.

En effet, c’est ce lundi que les scientifiques de l’Institut de physique de l’Académie des sciences de Russie ont expliqué que la Terre subissait en ce moment même une tempête magnétique de niveau modéré puisque classée G2. Les experts ont développé un classement allant de G1 à G5, G5 étant le niveau d’alerte le plus élevé.

Un orage magnétique de type G2

Un orage G1, de faible intensité, est en mesure de générer de petites perturbations au niveau du réseau et des systèmes électriques. De plus, ces derniers pourraient influer sur la migration des animaux. Un orage magnétique G5 lui, a une incidence un peu plus forte et un peu plus perceptible par l’humain.

Les orages G5, perceptibles par l’humain

Ces derniers peuvent engendrer une série de perturbations des systèmes de navigation à ondes courtes. Cela peut également se traduire par des pannes électriques observées dans les réseaux industriels. Enfin, cela peut favoriser l’apparition d’aurores boréales, plus au sud que ce qui est habituellement observé.