Barack Obama et Joe Biden ont dirigé les Etats-Unis de 2008 à 2016. Les deux hommes sont restés très proches. Devenu président des Etats-Unis le 20 janvier dernier, M Biden n’hésite pas à consulter Barack Obama « sur un éventail de questions ». C’est du moins ce qu’a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki hier lundi 22 mars alors qu’elle rencontrait la presse. Joe Biden et Barack Obama se « consultent et discutent d’un éventail de questions et je m’attends à ce que cela continue tout au long de la présidence Biden » a déclaré la porte-parole de la présidence américaine.

Les deux hommes restent « en contact régulier »

Elle précise que les deux hommes restent « en contact régulier » sans pour autant donner des détails sur la fréquence de leurs échanges. Les communications entre Biden et Obama se font par téléphone. Le premier président noir ne se déplace donc pas à la Maison Blanche. Pour Mme Psaki, si c’était le cas cela n’aurait certainement pas échappé aux journalistes. Notons par ailleurs que Biden semble avoir la même vision que Obama de ce que doit être le système de santé aux Etats-Unis.

Un sujet de discussion entre Biden et Obama sera d’ailleurs la loi sur les soins abordables, a laissé entendre Jen Psaki. L’actuel chef de la Maison Blanche a déjà signé deux décrets visant à élargir l’accès à l’Obamacare. Cette réforme du système de santé menée sous la présidence Obama et qui vise à donner une couverture de santé convenable à la quasi-totalité des citoyens américains.

