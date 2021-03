Ce jeudi, le président américain Joe Biden a donné sa première conférence de presse officielle depuis son investiture le 20 janvier dernier. Au cours des échanges qui ont duré près d’une heure d’horloge, le 46e président américain a été amené à répondre à plusieurs questions dont celle concernant sa représentation en 2024. Pour Joe Bien, cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute, il se présentera pour un second mandat en 2024. « Ma réponse est oui, je prévois de me présenter à ma réélection, c’est mon attente, » a-t-il répondu.

Dans la foulée, un journaliste a noté le fait qu’à ce stade du mandat de son prédécesseur, Trump avait déjà fait part de son intention d’un second mandat et avait déjà officiellement déposé sa candidature pour sa campagne de réélection pour 2020. Mais jusqu’à présent, Biden n’a pas encore pris des mesures pareilles. « Mon prédécesseur en avait besoin », a répondu le président et d’ironiser ensuite : « Oh mon Dieu, il me manque. »

Elle fait un excellent travail

Pour sa réélection, Joe Biden a indiqué qu’il compte sur le vice-président Kamala Harris, qui d’après lui fait un excellent travail. « Je compte vraiment que ce sera le cas, elle fait un excellent travail. C’est une bonne compagne », a-t-il déclaré. Par ailleurs, Biden dit qu’il ne sait pas qui serait son opposant républicain dans 4 ans et a déclaré qu’il n’avait aucune idée si cela pourrait être Trump ou même s’il pourrait y avoir un parti républicain pour se présenter contre lui. « Je ne sais pas s’il y aura probablement un parti républicain, » répondit-il.