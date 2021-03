Kanye West et Kim Kardashian ont eu un début et une histoire abondamment documentée. Le couple s’est rencontré au début des années 2000, mais a rendu public leur amour en 2012. Avant leur somptueux mariage en Italie en 2014, West pour faire sa demande à Kardashian à louer un stade de sport et embaucher un orchestre. Une demande haute en couleur qui bien entendue a été documentée et partagée sur la très populaire série de télé-réalité «Keeping Up With the Kardashians» diffusé sur E!. Mais le couple se séparait en février dernier avec Kim Kardashian demandant le divorce. Depuis entre les deux stars la communication s’était rompue.

Désormais Kim passera par la sécurité…

Plusieurs évènements sont, selon la presse people, à la base de la rupture de ce couple iconique du monde du show-business américain. Mais surtout, ce serait les troubles bipolaires du célèbre rappeur, qui avaient eu raison de leur amour. Kim n’avait pas supporté de se voir désarmée devant la souffrance de Kanye et en plus de subir son rejet. En février, elle entamait une procédure de divorce citant des différences irréconciliables et demandant la garde conjointe de leurs quatre enfants .

Un divorce qui de l’avis de bien des observateurs, devrait se passer sans heurts. Le premier point sensible du partage des biens ayant déjà été réglé par un contrat prénuptial signé en contraction d’union. Le second, celui de la garde des enfants, réglé lui aussi ; puisque bien qu’ayant les enfants qui vivaient avec elle, Kardashian West avait demandé la garde partagée. Le plus dure donc restant pour les deux ex-époux de pouvoir gérer le stress émotionnel et passer à autre chose.

Une chose qui pourrait s’avérer plus difficile pour le rappeur que pour la femme d’affaires. Selon la presse people, Kanye West avait décidé, peut-être pour moins souffrir, de ne plus, autant que peut se faire, avoir de rapports directs avec la mère de ses enfants. Le rappeur avait donc coupé les ponts, changer de numéro de téléphone et fait dire à Kim, que s’il elle voulait le contacter, elle pouvait passer par ses avocats ou ses « services de sécurité ». Même lorsqu’il désirait voir ses enfants, le rappeur le faisait quand Kardashian était absente, un accord tacite semble-t-il entre eux.