Ce Mercredi, le patron d’un restaurant à League City une ville dans l’état du Texas, était poignardé par l’un de ses clients. Les deux hommes s’étaient disputés au sujet du port du masque. Le Texas est le plus grand état des USA ; le 2 juillet 2020, le gouverneur de l’état, Greg Abbott dans une optique de relance des activités économiques après les restrictions fédérales dues au Covid, autorisaient la réouverture des commerces et autres lieux publics amis avec exigence pour tous les Texans de porter un masque facial couvrant le nez et la bouche.

Le Mars dernier, en une décision assez critiquée au sein même de la classe politique texane, le gouverneur républicain, déclarait la réouverture de l’Etat à 100 %. Une décision suivie par plusieurs autres états et que le président Biden avait qualifié de décision digne du « Neandertal ». Le drame de ce mercredi à League City selon la presse locale pourrait trouver sa véritable raison dans la politique de réouverture du gouverneur Greg Abott.

Poignardé à plusieurs reprises…

« Dans tous les comtés qui ne se trouvent pas dans une zone à fortes hospitalisations (…), il n’y a pas de limites d’exploitation liées aux covid pour les entreprises ou autres établissements » stipulait en substance le décret du gouverneur en date du 10 mars dernier. Un décret qui ajoutait en l’occurrence : « Et les individus sont fortement encouragés à porter des couvertures faciales sur le nez et la bouche partout où il n’est pas possible de maintenir une distanciation sociale. (…) mais personne ne peut être tenue par une juridiction quelconque de porter un masque facial ». Pour les autorités policières de League City, c’était surtout cette nouvelle politique au sujet du port de masque qui avait induit l’agression du Restaurateur.

L’agresseur James Schulz, 53 ans, est un sans-abri connu dans la région. Ce Mercredi l’homme était entré dans le restaurant et n’avait pas apprécié que le patron lui exige de porter un masque ou de bien vouloir sortir. Selon des témoins, Schulz avait prétendu que le restaurateur avait utilisé cette mesure pour ne pas avoir à le servir parce qu’il était un sans-abri. Dès que le patron a eu le dos tourné, Schulz s’est jeté sur lui et à l’aide d’un couteau de poche et l’a poignardé à trois reprises. Schulz est recherché par la police pour voies de fait graves avec une arme mortelle.