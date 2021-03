Les deux chiens du président américain Joe Biden ont été renvoyés de la Maison Blanche. En effet, champ et major ont été renvoyés au Delaware, hier lundi 09 mars 2021, suite à des comportements très agressifs. L’information a été donnée par le média américain CNN. Major, âgé de 3 ans qui avait été recueilli par l’actuel numéro un américain dans un refuge pour animaux du Delaware, a mordu un agent de sécurité de la Maison Blanche.

Une zone exempte d’animaux

Aucun autre détail concernant la blessure de l’agent n’a fuité. Le chien a également sauté et aboyé contre le personnel et la sécurité. Le second chien, champ, a aussi été renvoyé à Wilmington notamment à cause de son âge très avancé. Suite au renvoi de ces chiens, la Maison Blanche redevient ce qu’il était sous l’ancien président Donald Trump : une zone exempte d’animaux. Cependant, on ne sait pas encore si les chiens retourneront un jour Washington, ou resteront définitevement au Delaware.

« J’ai trébuché sur le tapis sur lequel il a glissé »

Notons que le président Joe Biden s’était blessé quand il jouait avec son chien Major. Il a, en fin de compte, porté une botte pendant plusieurs semaines, le temps que sa blessure guérisse. Dans une interview accordée à CNN, il avait confié qu’il venait de sortir de la douche lorsque le chien a laissé une balle tomber devant lui. « Et je marche dans cette petite ruelle pour aller dans la chambre. Et j’ai attrapé le ballon … et il a couru », a déclaré Joe Biden avant d’ajouter : « Et je plaisante, je cours après lui et attrape sa queue. Et ce qui s’est passé, c’est qu’il a glissé sur un tapis. Et j’ai trébuché sur le tapis sur lequel il a glissé. C’est ce qui s’est passé. Ce n’est pas une histoire très excitante ».