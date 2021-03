Les élections présidentielles américaines du 03 novembre 2021 ont eu leur lot d’ingérences, d’après un rapport. En effet, selon les informations du document déclassifié ce mardi 16 mars 2021, la Russie et l’Iran ont essayé d’interférer dans les présidentielles. Cependant, chacun de ces pays a pris une position différente.

Aucun cyber-effort russe détecté

De ce rapport, il ressort donc que le président russe Vladimir Poutine « a autorisé, et une série d’organisations gouvernementales ont mené » des opérations d’influence ayant pour but de nuire à la candidature du démocrate Joe Biden et son parti, au profit de Donald Trump. Par ailleurs, Moscou a voulu porter atteinte à la confiance du public dans le processus électoral, tout en enflammant les divisions sociopolitiques. Toutefois, le rapport a indiqué qu’il n’a pas fait état de cyber-efforts russes visant à accéder aux infrastructures électorales. « Un élément clé de la stratégie de Moscou pendant ce cycle électoral était son utilisation de mandataires liés aux renseignements russes pour faire passer des récits d’influence – y compris des allégations trompeuses ou non fondées contre le président Biden – aux organisations de médias américaines, aux responsables américains et à des personnalités américaines de premier plan, dont certaines proches de l’ancien président Trump et son administration » a souligné le rapport.

Une « campagne d’influence destinée à saper les perspectives de réélection de Donald Trump »

D’un autre côté, le rapport a fait état de tentatives d’ingérences dans la présidentielle par la République islamique d’Iran. Toujours selon le document, les efforts d’influence de Téhéran sont en cours pour « attiser les tensions internes ». Le rapport a donc conclu que l’Iran a entrepris une « campagne d’influence secrète à plusieurs volets destinée à saper les perspectives de réélection de l’ancien président Trump – mais sans promouvoir directement ses rivaux – saper la confiance du public dans le processus électoral et les institutions américaines, et semer la division et exacerber les tensions sociétales aux États-Unis ».