L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, compte utiliser sa voix pour soutenir les initiatives qu’elle juge bonnes pour les Américains. L’épouse de Barack Obama s’est donc fixée pour objectif d’amener les citoyens Américains à s’impliquer davantage dans l’adoption d’une loi dénommée « For The People Act ».

La loi résoudra les problèmes des élections précédentes

Il s’agit en effet d’une mesure qui vise à annuler toutes les restrictions imposées dans 43 états par 250 projets de loi, d’après l’institut de droit, Brennan Center for Justice. Le « For The People Act » peut également résoudre les points d’ombres évoqués lors des précédentes élections présidentielles américaines. En effet, elle pourra ne plus permettre aux Etats de limiter les droits de vote par correspondance. Aussi, pour délimiter les districts du Congrès, les autorités dans les Etats seront-ils contraints à avoir recours à des commissions indépendantes. Parmi les problèmes autrefois rencontrés lors des élections, se trouvent les interférences étrangères, que la loi en question pourra résoudre.

Michelle Obama a donc demandé à travers une lettre ouverte, que : « les Américains de conscience et de bonne volonté à se joindre à nous pour prendre position en faveur du droit de vote et pour mettre le pouvoir plus fermement entre les mains du peuple ». Cependant, le « For The People Act » pourrait faire face à des obstacles. La chambre haute du Congrès peut opposer un refus à l’adoption de la loi. Dans ce cas, la missive exhorte les Américains à rejoindre le mouvement en « demandant à vos sénateurs d’adopter immédiatement la loi For the People Act ».