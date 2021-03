En 2018, Donald Trump et Omarosa Manigault Newman se sont écharpés dans les médias américains. Celle que le milliardaire républicain avait licencié de son poste de conseillère en décembre 2017 , avait accusé le magnat de l’immobilier de racisme, d’intolérante et de mysogynie. Donald Trump dans un style propre à lui, n’a pas tardé àlui donner la réplique. Il a notamment traité l’afro-américaine d’inintelligente. « Omarosa la Cinglée, qui a été congédiée trois fois de The Apprentice (émission entre temps animée par Trump) a maintenant été congédiéepour une dernière fois. Elle n’a jamais réussi, et ne réussira jamais. ..Elle m’a quémandé un emploi, larmes aux yeux, j’ai dit « Ok ». Les gens à la Maison Blanche la haïssaient. Elle était féroce, mais pas intelligente. Je la voyais rarement mais j’entendais des choses mauvaises à son sujet » avait-il déclaré.

En 2019, le ministère américain de la justice a intenté un procès à Mme Newman pour n’avoir pas déposé le rapport de divulgation financière après son licenciement. Ses avocats ont cherché à destituer Trump en indiquant que sa cliente est poursuivi par le ministère de la justice à cause de Trump. Ce sont des représailles de celui qui était encore président des Etats-Unis contre Mme Newman. Les conseils de l’ex employée de la Maison Blanche voulaient donc que Trump et son ex chef de cabinet John Kelly viennent témoigner dans le cadre de ce procès.

Des arguments qui ne sont suffisamment pas solides

Le juge fédéral du district de Washington DC en charge du dossier a rejeté cette demande hier mercredi 17 mars 2021. Pour Richard Léon;, Newman n’a pas présenté une argumentation suffisamment solides pour lui permettre d’ obtenir des informations nécessaires pour sa défense de Trump et des hauts fonctionnaires autour de lui. Il fait par ailleurs remarqué que Trump et ses principaux conseillers ont encore une certaine protection, même s’ils ont quitté la Maison Blanche.