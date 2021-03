La première sortie effectuée par l’ancien locataire de la Maison-Blanche après son départ de la présidence américaine s’est également caractérisée par une attaque contre les géants américains de la technologie. En effet, alors que Donald Trump prenait la parole ce dimanche à Orlando, en Floride au rassemblement conservateur, il a demandé aux Etats de punir les géants de la technologie si ces derniers faisaient obstacle au message des « voix conservatrices ».

Un accent particulier sur “la liberté d’expression…”

Le milliardaire républicain a notamment profité pour faire un discours sur la nécessité de jouir d’une parfaite liberté d’expression même en période électorale. « Toutes les mesures d’intégrité électorale dans le monde ne signifieront rien si nous n’avons pas la liberté d’expression », a déclaré Donald Trump lors de ce discours qu’il a prononcé ce dimanche devant certains de ses partisans.

Un appel à “briser les monopoles” technologiques

« Si les républicains peuvent être censurés pour avoir dit la vérité et dénoncé la corruption, nous n’aurons pas de démocratie et nous n’aurons que la tyrannie de gauche. », a-t-il poursuivi. « Le moment est venu de briser les grands monopoles technologiques et de restaurer une concurrence loyale », a ajouté l’ancien président américain qui a été réduit au silence sur certains médias sociaux après les événements du 6 janvier. Il a par la suite réaffirmé qu’à chaque fois que les géants de la technologie comme Twitter, Google et Facebook feront taire les voix conservatrices, les Etats de l’Union devraient les punir.