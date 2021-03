Le dimanche 21 mars dernier, Jason Miller, l’ancien conseiller de Donald Trump déclarait sur Fox News que l’ex président américain allait bientôt faire son retour sur les réseaux sociaux. « Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme » informait-il. L’homme ajoutait que M Trump avait déjà pris langue avec de nombreuses sociétés à cet effet. Selon la presse américaine, l’ancien président est effectivement en pourparlers avec plusieurs applications.

FreeSpace en pole position

L’objectif est de s’associer avec elles afin de créer son propre réseau social. Parmi ces applications en pole position, il y a FreeSpace qui compte pour l’instant 20 mille téléchargements sur App Store et Google Play. FreeSpace est une plateforme qui souhaite que ses utilisateurs partagent du contenu qui « ajoutera de la valeur à leur vie et modélisera des habitudes saines que d’autres pourront reproduire ». « Les actions FreeSpace sont soutenues par la science pour renforcer positivement les bonnes habitudes et rendre le monde meilleur » explique la plateforme.

Une source a déclaré au site d’informations Axios que Trump travaille avec plusieurs autres applications et qu’il n’avait pas encore pris une décision finale. Après son bannissement de Twitter et sa suspension de Facebook, on s’attendait à ce que l’ancien président américain soit plus actif sur Parler ou Gab. Mais selon les sources concordantes, Jared Kushner, son gendre et ancien conseiller l’en a dissuadé.