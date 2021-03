Aux Etats-Unis comme dans le monde, les variants du coronavirus inquiètent toujours autant. L’oncle Sam a récemment découvert un nouveau variant à New-York. Il vient s’ajouter à ses cousins britannique et sud-africain. Pour apaiser les craintes de ses compatriotes qui s’interrogent sur l’efficacité des vaccins contre ces nouveaux variants, le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses du pays s’est exprimé dans la presse hier dimanche 28 février.

“Lorsque vous obtenez un bon vaccin…vous ne pouvez pas nécessairement obtenir la meilleure réponse possible…”

Selon le conseiller Covid du président Joe Biden, les chercheurs ont examiné des variants contre lesquels les vaccins sont moins efficaces. L’efficacité des inoculations contre ces virus reste toujours à un niveau acceptable, a-t-il fait savoir. « Lorsque vous obtenez une variante qui diminue la capacité du vaccin, lorsque vous obtenez un bon vaccin…vous ne pouvez pas nécessairement obtenir la meilleure réponse possible, mais cela reste dans le coussin d’efficacité » a ajouté l’expert qui était de passage dans l’émission « l’état de l’Union » de CNN, la chaîne de télévision américaine.

Il a par ailleurs fait savoir que les variants sud-africain et New-yorkais devraient être pris très au sérieux. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit aux Etats-Unis. L’Agence américaine des médicaments a même autorisé un troisième vaccin pour une utilisation rapide en plus de Moderna et Pfizer. Il s’agit du vaccin à une dose des laboratoires Johnson & Johnson.