Le joueur suédois Zlatan Ibrahimovic est reconnu mondialement dans le domaine du football. Au cours de cette saison, le footballeur international a marqué 14 buts en championnat italien. Cependant, il sait se montrer exigeant et rigoureux face aux membres de son équipe, pour les amener à donner le meilleur sur le terrain. C’est le cas du joueur français Theo Hernandez, qu’il n’avait pas manqué de réprimander quand celui-ci prenait du poids.

« Il nous donne beaucoup de conseils »

Dans une interview accordée au média Sportweek, le joueur de 23 ans a déclaré qu’il n’était au top de sa forme après être revenu des vacances. « Il nous a donné du courage, nous donne beaucoup de conseils et parfois même nous gronde – mais toujours pour nous motiver » a-t-il déclaré. Ainsi, lorsqu’il est rentré des vacances, Zlatan Ibrahimovic lui a dit : « où vas-tu avec tes 90 kilos ici ? ».

Amicalement, le joueur de 39 ans lui a également dit qu’il « [est] fort et qu'[il] doi[t] devenir le meilleur, mais qu’ [il] doi[t] travailler dur ». Theo Hernandez a par ailleurs confié que tous les membres de l’équipe suivaient ses conseils et donnent le meilleur d’eux à l’entraînement. « Cela a été une année incroyable, nous vivons une année incroyable. Et le mérite appartient à tout le monde » a-t-il ajouté.