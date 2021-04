Ce mercredi 7 avril devant la Haute Cour de Johannesburg, un Sénégalais du nom de Elhadji Adama Kebe a plaidé coupable du meurtre de sa compagne d’origine sud-africaine. Selon les informations rapportées sur cette affaire, le crime aurait eu lieu dans leur appartement de Kempton Park, à Johannesburg, le 25 avril 2019. L’homme aurait décapité sa compagne après l’avoir poignardé à plusieurs reprises.

“Je regrette profondément ce qui s’est passé”

La tête aurait été par la suite cachée dans le réfrigérateur par le mis en cause. Devant les juges, l’homme a reconnu les faits et indiqué qu’il regrettait véritablement son acte. « Sibongile était ma petite amie et complice et nous avons tout fait ensemble. Je regrette profondément ce qui s’est passé », a-t-il laissé entendre lors du procès.

Le drame survient après une attaque de la défunte

« Je ne sais pas ce qui m’est arrivé ce jour-là. Je ne pouvais pas rester à la maison car je ne pouvais pas voir le corps. Je n’avais pas d’autre endroit où aller à part le magasin. Même au magasin, j’étais confus. Je savais que serait arrêté. Je n’ai même pas pu m’enfuir », a-t-il expliqué à nouveau lors du procès. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un crime lié à une crise de jalousie. Selon les propos qui ont été tenus par l’avocat de l’accusé, certains éléments de preuve indiquent que la femme aurait essayé dans un premier temps d’attaquer son compagnon. Le drame serait donc survenu lors de l’affrontement.