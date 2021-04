Apple étend l’écosystème ‘’Find My’’. ‘’Find My’’ est une application qui, lorsqu’elle est téléchargée sur un téléphone ou des appareils sur lesquels les services de localisation sont activés, peut localiser un appareil perdu ou manquant. Cette fois la firme de Cupertino, avec ‘’AirTag’’, monte d’un cran dans la localisation de nos objets. ‘’Air Tag’’, un accessoire iPhone, offre désormais « un moyen privé et sécurisé de localiser facilement des articles du quotidien ». Apple compte le rendre disponible sur le marché dès le 30 Avril prochain.

Un traceur personnel…

C’est ce lundi que la firme à la pomme a présenté son nouvel accessoire. L’AirTag se veut une innovation technique indispensable à notre quotidien. C’est vrai que l’accessoire avec sa forme ergonomique de pièce de monnaie pou de jeton de jeu, peut facilement se glisser n’importe où.

D’ailleurs Kaiann Drance, vice-présidente d’Apple et responsable du marketing mondial des produits iPhone, l’a bien précisé, « cette nouvelle fonctionnalité incroyable (…) s’appuie sur le vaste réseau Find My », pour aider les utilisateurs d’Iphone, « à suivre et à trouver les éléments importants de leur vie ». Des éléments aussi importants que « sac à main, clés, sac à dos ou autres articles ».

L’AirTag est résistant à l’eau et à la poussière, avec un haut-parleur intégré qui émet des sons pour aider à localiser l’élément et des piles amovibles. Une fois l’AirTag configuré, il apparaîtra dans le nouvel onglet des nouveaux éléments de l’application ‘’Find My’’.

À partir de là, les utilisateurs peuvent sur une carte afficher l’emplacement actuel ou le dernier emplacement connu de l’objet égaré. Si un utilisateur perd son élément et qu’il se trouve dans la portée ‘’Bluetooth’’, il peut utiliser l’application ‘’Find My’’ pour émettre un son depuis les haut-parleurs de l’AirTag afin de l’aider à le localiser. Autant de fonctionnalités également accessibles via ‘’Siri’’ l’assistant AI, d’Apple.