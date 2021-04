La plateforme électorale des organisations de la société civile après avoir compilé les données envoyées par ses observateurs sur le terrain a donné, ce lundi 12 avril 2021, le taux de participation. Selon elle, le taux de participation au scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021 au Bénin est de 26,47 %. Pour le ministre et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, c’est une «évaluation avec des risques d’approximation ». Il faut attendre les chiffres de la CENA.

Le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla semble se méfier des chiffres avancés par la plateforme électorale des organisations de la société civile par rapport au scrutin de ce dimanche 11 avril 2021. Pour la plateforme, le taux de participation est de 26, 47 %. «Je n’ai pas de doute sur la bonne foi, le professionnalisme de ceux qui ont été déployés par les organisations de la société civile », précise le ministre sur Frisson radio. Mais, il ajoute «il n’en demeure pas moins que nous avons une institution dont c’est le rôle, dont c’est les prérogatives et c’est cette institution qui fixe les uns et les autres ».

Pour lui, la plateforme est dans le «domaine du pronostic ou de l’évaluation avec des risques d’approximation ». Il estime qu’il suffit de patienter quelques heures pour avoir «les chiffres exacts, non contestables, non sujet à polémique ». Il invite donc, les uns et les autres à la patience jusqu’à la proclamation des tendances par «la CENA qui est seule habileté à compiler les bulletins et à fixer les uns et les autres sur les tendances, le taux de participation, ou le score de chaque candidat ».