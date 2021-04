Le taux de participation global à la dernière élection présidentielle de ce 11 avril 2021 au Bénin est de 26,47%. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la déclaration qui a été faite par la Plateforme Electorale des OSC du Bénin dans l’après-midi de ce lundi 12 avril. A en croire les précisions de la plateforme, ils ont pu rassembler ces données grâce aux 1281 observateurs qui ont pu travailler sur les 1470 déployés sur le terrain.

10,58% de taux de participation chez les femmes

Seul 10,58% des femmes auraient pu véritablement accomplir le devoir citoyen selon les informations rapportées par la plateforme Electorale des OSC. « Ce taux tient compte de la décision DCC-21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564674 électeurs décédés selon les estimations de l’INSAE sur les 10 ans de la LEPI », ont rappelé les OSC dans leur déclaration.

Bantè, Dassa, Savè… enregistrent le plus faible taux de participation

On retient également que le plus faible taux de participation a été enregistré dans les postes de vote non ouverts. Il s’agit des régions de Tchaourou, Bantè, Dassa, Savè qui ont enregistré 0% de taux de participation. La plus forte participation a par contre été enregistrée au « PV01, EPP Kindji, Zoungamè, Aguégués, Ouémé » avec 99,68% de taux de participation.