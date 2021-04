C’est un fait depuis de notoriété publique, que l’ancien président républicain George W. Bush et l’ancienne première dame Michelle Obama sont des amis, de bons amis même. En tous cas depuis 2009, les deux anciens locataires n’hésitaient pas même en public et durant des cérémonies officielles, à se montrer une mutuelle courtoisie et une tendre prévenance. Une amitié qui a beaucoup intrigué les américains qui, nombreux sur les réseaux sociaux se demandaient quels centres d’intérêts, pouvaient avoir en commun, le 43ème président des USA et la 44 ème First lady américaine.

Ce dimanche, l’ancien président républicain, George Bush Jr, était l’invité d’une émission sur une chaîne de télévision américaine. Une apparition médiatique qui entrait dans le cadre de la promotion de son livre à sortir : «Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants». Une œuvre qui se veut « une nouvelle collection puissante d’histoires et de peintures à l’huile mettant en œuvre les voyages inspirants des immigrants des USA et les contributions qu’ils font à la vie et ​​à la prospérité de notre nation ». Au cours de son entrevue, l’ancien chef d’Etat est revenu sur son amitié avec Michelle Obama.

D’entrée de jeu, George Bush a dit avoir été « choqué » par la ‘’popularité’’ de l’amitié qu’il avait avec la première First Lady noire. Pour Bush, si sa relation avec Michelle Obama avait suscité autant d’attention, c’est uniquement qu’il avait catalogué au rang de curiosité.

« Le peuple américain était tellement surpris que Michelle Obama et moi puissions être amis. Je pense que c’est un problème que les Américains soient tellement polarisés dans leur pensée qu’ils ne peuvent pas imaginer un George W. Bush et une Michelle Obama être amis », a déclaré M. Bush en l’occurrence. Selon l’ancien président, il n’y avait rien d’incongru dans leur amitié. C’était celle de personnes qui s’appréciaient au-delà de toutes considérations, politiques ou raciales. « Michelle apprécie mon humour, et j’apprécie tout de suite les personnes qui apprécient mon humour » a expliqué George Bush Jr.