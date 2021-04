Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national, n’en finit pas avec les polémiques sur toile. Après des séries de déclarations amoureuses à des célébrités ivoiriennes, c’est une star Togolaise qui au contraire lui a déclaré sa flamme. D’après l’histoire racontée par la chanteuse togolaise Claire K, qui a déclaré son amour pour le jeune blogueur, Apoutchou national a profité de ses sentiments pour lui, pour lui estoquer la somme de 3000 € et la tourne enfin en rond.

« Ce n’est pas le buzz, c’est une réalité. Dite à votre Apoutchou National de me rembourser mes 3000 €. Parlez à votre fils, on m’a dit que vous les ivoiriens, vous êtes honnêtes et moi j’aime la Côte d’Ivoire. […] Quand il finit de vous escroquer, il vous fait basta et il cherche d’autres proies, c’est comme ça il fonctionne. Apoutchou National vient rembourser mes 3000 € sinon je vais te trainer devant les tribunaux. Je vais te montrer de quoi une Togolaise est capable. Tu crois que tu vas m’estoquer 3000 € par sentiment ? Il joue sur les sentiments des femmes pour les escroquer après. Apoutchou National, c’est un escroc », a raconté la chanteuse dans un direct sur sa page Facebook.

Tout le monde cherche le buzz avec lui

Dans une publication sur la page Facebook, l’artiste a précisé que ce n’est pas du buzz qu’elle cherche avec Apoutchou national. Sur des captures d’écran de conversations WhatsApp avec Apoutchou, on peut lire des déclarations d’amour de la togolaise au jeune ivoirien. Pour cette dernière, bien qu’elle soit mariée, cela ne l’empêche pas de tomber amoureuse d’une autre personne et elle en assume pleinement les conséquences. Par ailleurs, pour Apoutchou National qui n’a pas manqué de réagir aux accusations, tout le monde cherche le buzz sur lui. Tout compte fait, Claire K. semble être très sérieuse et pense tout faire pour obtenir ses 3000 €.