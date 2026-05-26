Ray J hospitalisé après son KO : combat arrangé ou pas, son cœur inquiète les médecins

Le chanteur et acteur américain Ray J (William Norwood Jr.) a été admis dans un hôpital de Las Vegas dans la nuit du samedi 24 mai 2026, quelques heures après avoir été mis KO au deuxième round par le YouTubeur Supa Hot Fire(DeShawn Stevenson) lors du gala de MMA de célébrités Brand Risk 14, organisé au Meta Apex — la salle d’événements de l’UFC dans le Nevada. Deux jours après les faits, il n’avait pas encore quitté l’établissement.

Les médecins qui le suivent cherchent à établir si le coup encaissé a provoqué une commotion cérébrale. Selon des proches cités par TMZ, un second problème préoccupe l’équipe médicale : un ralentissement anormal du rythme cardiaque. Ray J avait déjà été hospitalisé au début de l’année pour des troubles cardiaques et une pneumonie, fragilisant son état avant même de monter sur le tapis.

Une déclaration d’après-combat déclenche une enquête

L’issue médicale n’est pas la seule conséquence du combat. Lors de son interview d’après-match, Ray J a laissé entendre qu’un accord aurait été conclu avec son adversaire avant le combat, et que le KO aurait contrarié ce plan, causant des pertes financières aux deux parties. Ces déclarations ont immédiatement alerté les organisateurs.

Brand Risk Promotions a annoncé le 26 mai l’ouverture d’une enquête interne, confiée à un avocat et ancien procureur fédéral, afin de déterminer si une tentative de manipulation du résultat a eu lieu. Le communiqué de la société qualifie une telle conduite de violation grave, sans nommer explicitement Ray J. Supa Hot Fire n’a pas commenté les accusations.

Un combat supervisé hors cadre réglementaire

Le gala Brand Risk 14 n’était pas placé sous la supervision de la Nevada State Athletic Commission (NSAC), l’autorité réglementaire compétente pour les compétitions de boxe et de MMA dans l’État, ce qui limite les recours officiels en cas d’irrégularité avérée. L’enquête reste donc à ce stade interne à la société promotrice.

Les conclusions de l’enquête, dont le calendrier n’a pas été précisé, détermineront si des suites juridiques sont envisagées. L’état de santé de Ray J conditionne par ailleurs toute déclaration publique de sa part dans les prochains jours.