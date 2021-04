Par le canal d’une interview qu’il a accordée au New-York Times, le président directeur général d’Apple a évoqué les travaux qui sont en cours au sein de l’entreprise sur les voitures autonomes. Tim Cook n’a tout de même pas formellement martelé qu’il s’agit de voitures ou des technologies spécifiques à la marque à la pomme.

Apple “explore beaucoup de choses en interne”

«Nous adorons intégrer des équipements électroniques, des logiciels et des services, et trouver les points d’intersections entre ces éléments, parce que c’est là que se trouve la magie, à notre avis. (…) et nous aimons posséder la technologie primaire qui permet tout ça», a déclaré le chef d’entreprise américain. Le patron de la marque à la pomme fait tout de même remarquer que le groupe californien «explore beaucoup de choses en interne».

«Beaucoup d’entre elles ne verront jamais la lumière du jour. Je ne dis pas que c’est le cas de celle-ci. L’autonomie est la technologie fondamentale, à mon avis. Si vous prenez du recul, la voiture, d’une certaine façon, est un robot. Une voiture autonome, c’est un robot. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec l’autonomie. Et nous verrons ce qu’Apple fait», a poursuivi le successeur de Steve Jobs.

Une collaboration avec Hyundai évoquée par les médias

Ces mots du patron d’Apple, interviennent alors que plusieurs rumeurs annoncent de possibles partenariats avec des constructeurs automobiles. Il y a quelques semaines, le nom du géant sud-coréen Hyundai avait été évoqué comme collaborateur d’Apple dans la production de ses propres véhicules autonomes.