C’est un homme qui a un super talent. Takashi Miyagawa un Japonais qui a développé une stratégie spécifique de fraude, a été arrêté pour avoir prétendument escroqué plus de 35 différentes femmes avec lesquelles il prétendait avoir une relation sérieuse. Agé de 39 ans, Miyagawa, un travailleur à temps partiel sans adresse fixe dans le Kansai, a donné à chacune de ces femmes, différentes dates d’anniversaire afin de pouvoir recevoir des tonnes de cadeaux, a rapporté Newsflash.

Pendant tout ce temps, les filles qui se croyaient véritablement aimées, étaient complètement inconscientes de l’existence de l’autre. Dans l’arnaque la plus récente, il a dit à une amante de 47 ans que son anniversaire était le 22 février, bien qu’il tombe en fait le 13 novembre. Une autre victime a déclaré avoir été convaincue que son anniversaire était en juillet, tandis que la troisième a été trompée en pensant que cela tombe en avril. Le radiodiffuseur japonais MBS a récemment publié des photographies montrant Miyagawa avec de nombreuses femmes différentes, dont une qui lui souhaitait « joyeux anniversaire » avec deux gâteaux sur une table.

Ouverture d’une enquête pour fraude

Le compte de tout ce qu’il a pu escroquer aux différentes femmes est estimé à 100000 JPY (929,44 $) en cadeaux, vêtements et argent. Miyagawa aurait rencontré les femmes célibataires en leur vendant des pommes de douche à hydrogène et d’autres produits pour une entreprise sans nom, et a commencé chaque relation en supposant que le mariage viendrait. Il a réussi à escroquer au moins 35 femmes avant que les ‘’Sugar mamas’’ méprisées, ne se regroupent et dénoncent le scélérat à la police en février, selon les médias locaux.

Une enquête sur les accusations de fraude est en cours. Par ailleurs, Miyagawa est loin d’être le premier homme à orchestrer une telle escroquerie romantique. Selon un rapport de 2019 de la Federal Trade Commission, les escroqueries amoureuses sont les formes les plus coûteuses de fraude en ligne, passant de 33 millions de dollars perdus en 2015 à 143 millions de dollars perdus en 2018.