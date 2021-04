Dans le cadre de la reprise des travaux parlementaires, les députés de la 8ème législature ont ouvert jeudi 1er avril, la première session ordinaire de l’année 2021. La représentation nationale se penchera sur plusieurs dossiers au cours de la nouvelle saison parlementaire qui ont été marqués par les coups de pioche de lancement des travaux du nouveau siège du l’assemblée nationale.

Les élus de la nation malgré le contexte électoral majeur que traverse le Bénin devront examiner des dossiers à l’instar du projet de loi portant code de la nationalité béninoise. Mercredi 31 mars dernier, James William Gbaguidi, directeur adjoint du service de l’information et de la communication et porte-parole de l’Assemblée nationale a levé un coin de voile sur les dossiers en cours.

Selon ses déclarations, la 8ème législature étudiera entre autres le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le conseil économique et social, le projet de loi modifiant et complétant la loi N°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique, la proposition de loi sur les cérémonies ruineuses.

Cette session ordinaire puise sa légalité de l’article 87 de la constitution du 11 décembre 1990 qui stipule « l’Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session s’ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois ».