La Guinée depuis plusieurs mois, a fermé ses frontières avec le Sénégal. Des frontières fermées sans «préavis, ni communication officielle » selon la presse, qui aujourd’hui cristallise encore les tensions entre les deux pays. Les frontières fermées à l’occasion de la sensible période électorale qu’avait connu le pays, n’ont toujours pas été rouvertes. Un état de chose qui pourrait trouver une explication dans la défiance développée par le président Condé vis-à-vis de l’administration Sall.

Une défiance que les récents propos du président guinéen tendent à justifier. Pour Alpha Condé, le Sénégal servait de base arrière aux détracteurs de son régime, une base d’où pourrait partir une tentative de déstabilisation. Mais selon, Cellou Dallein Diallo, principal opposant au régime Condé ; le président criait au loup sans motifs valables.

Dakar et Conakry en froid…

Le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, a fait adopter un changement de constitution à la suite d’un référendum en mars qui a effectivement réinitialisé la limite de deux mandats dans la constitution et lui a permis de se présenter en tant que candidat de son parti lors de la prochaine élection présidentielle du 18 octobre. Un acte politique qui avait suscité de violentes manifestations populaires. Sans surprise, Alpha Condé était proclamé vainqueur au soir du samedi 24 Octobre dernier.

Mais les frontières avec le Sénégal, fermées à cause du scrutin, n’avaient plus été rouvertes. C’est que selon des observateurs, le président Condé avait gardé une dent contre Macky Sall pour sa « sympathie et son soutien inavoué » à Cellou Dalein Diallo. L’opposant avait avant le scrutin fait de nombreuses visites à Dakar et M. Condé n’avait que très peu goûté, le chaleureux accueil qu’il y avait reçu. Récemment, le président guinéen avait clairement déclaré que c’était «de Dakar» que partaient tous les complots, les « cris de ”la Guinée va brûler” » visant à déstabiliser le pays.

« Condé aime les conflits »…

Des déclarations qui n’avaient pas été commentées par Dakar. Mais ce samedi, veille de la fête nationale du Sénégal, l’opposant guinéen Cellou Dallein Diallo, au cours d’une réunion virtuelle de son Parti politique, avait tenu lui, à répondre au président Condé. Selon M. Diallo, le président guinéen n’avait tenu ces propos envers le Sénégal que parce qu’il était incapable de « rester sans conflits ». Pour le candidat malheureux aux dernières élections générales, les allusions du président guinéen étaient à voir par le prisme de sa propension à vouloir des « conflits avec ses pays voisins ». Condé ne « veut pas de dialogue il veut des conflits » avait ajouté en substance le président de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée).