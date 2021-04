Jeudi, Akayed Ullah, l’homme qui avait fait exploser une bombe artisanale un lundi de décembre 2017 dans les couloirs du métro new-yorkais de Times Square, a été condamné à la réclusion à perpétuité par un juge fédéral de Manhattan qui a rejeté sa demande de grâce. « C’était une décision calculée et préméditée de tuer autant de personnes que possible », a déclaré le juge, Richard J. Sullivan, « tout cela au nom d’une organisation vouée à répandre la terreur ».

Le fait que M. Ullah n’ait pas réussi son plan ne l’a pas rendu moins coupable ni son intention moins sinistre, a déclaré le juge. « Il s’agit d’un crime aussi grave qu’il y en a », a ajouté le juge Sullivan. Les procureurs fédéraux avaient demandé au juge d’imposer la réclusion à perpétuité à M. Ullah, qui avait été condamné lors de son procès en novembre 2018 pour des chefs d’accusation comprenant l’utilisation d’une arme de destruction massive, le bombardement d’un système de transport public et le soutien matériel à une organisation terroriste étrangère, l’Etat islamique.

Un emplacement bien choisi

Les avocats du coupable ont demandé qu’il reçoive 35 ans de prison, la peine minimale qu’il encourt. Les procureurs ont déclaré qu’il ne méritait pas la clémence. Ils ont fait valoir dans une lettre de condamnation qu’il avait cherché à causer le maximum de dégâts et de terreur en menant son attaque pendant l’heure de pointe du matin à la station de métro la plus fréquentée de New York. Il a également choisi un emplacement, un tunnel, qui a amplifié les effets causés par l’explosion de la bombe, a déclaré le gouvernement.

La première tentative d’attentat suicide depuis le 11 septembre 2001

Selon les autorités, c’est tout simplement un miracle qu’Akayed Ullah, un immigrant du Bangladesh, n’ait tué personne. La bombe de fortune a mal fonctionné, le blessant gravement et envoyant des éclats d’obus dans la jambe d’un piéton à proximité. Deux personnes présentes au lieu de l’incident ont en partie perdu l’ouïe. Ces deux personnes et d’autres ont été traumatisés et ont subi des dommages émotionnels durables. L’attentat à la bombe était la première tentative d’attentat suicide à New York depuis le 11 septembre 2001.