USA : un policier blessé par son collègue lors d'un jeu dangereux avec des armes (vidéo)

Un policier du département de police de Pasadena, en Californie, a été blessé par balle après avoir été touché par le tir d’un collègue lors d’un jeu dangereux impliquant des armes de service. Les faits se sont déroulés le 7 septembre 2025 dans le parking du commissariat, selon les autorités locales qui viennent de rendre publiques les images de l’incident.

Le chef de la police de Pasadena, Gene Harris, a présenté les circonstances de l’affaire dans une vidéo diffusée par le département. Les faits se sont déroulés vers 18h18 alors que plusieurs agents se préparaient à prendre leur service et chargeaient leur matériel dans un véhicule de patrouille.

Une arme pointée vers un collègue avant le tir

Les images enregistrées par une caméra embarquée montrent un véhicule de police s’approchant de deux agents stationnés près d’une autre voiture. Selon Gene Harris, l’un des policiers à l’extérieur aurait sorti son arme et l’aurait dirigée vers un collègue assis à l’intérieur d’un véhicule de manière inappropriée.

Toujours selon le chef de la police, l’agent installé au volant a alors dégainé son arme. Un coup de feu est parti depuis l’habitacle, traversant le pare-brise avant de toucher l’autre policier à l’épaule gauche. La vidéo montre plusieurs agents se précipiter vers leur collègue blessé pour lui porter assistance. Le policier touché a subi des blessures sérieuses mais s’est depuis rétabli, a indiqué le département.

Des sanctions déjà prises

Gene Harris a qualifié les faits de comportement regrettable et a précisé que des mesures disciplinaires avaient été appliquées. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué sur la nature exacte de ces sanctions.

Le responsable a également expliqué que la diffusion des images avait été retardée. La législation californienne impose généralement la publication des vidéos liées aux interventions policières dans un délai de 45 jours. Le chef de la police a toutefois fait usage d’une disposition lui permettant de reporter cette publication afin de préserver le déroulement des investigations.

Une enquête toujours en cours

L’affaire fait toujours l’objet d’investigations menées par le bureau du procureur du comté de Los Angeles ainsi que par les unités spécialisées du département de police de Pasadena.

Ce type d’incident reste rare mais n’est pas sans précédent au sein des forces de l’ordre américaines. En juin 2025, à Chicago, la policière Krystal Rivera avait été mortellement atteinte par le tir d’un collègue lors d’une poursuite à pied. Des images rendues publiques en 2026 avaient confirmé qu’elle avait été touchée par un tir provenant d’un autre agent engagé dans l’intervention.

À Pasadena, les conclusions des enquêtes administratives et judiciaires sont désormais attendues pour déterminer les responsabilités exactes dans cet incident survenu entre membres du même service de police.