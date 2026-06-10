Les opérations du Nigeria et des USA ont fragilisé l'état islamique selon l'armée

Le partenariat militaire entre le Nigeria et les États-Unis a sensiblement réduit les capacités opérationnelles de la Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), a affirmé mercredi le Quartier général de la Défense nigérian. La déclaration a été faite lors d’un échange sur X Spaces consacré au partenariat sécuritaire Nigeria-États-Unis, le 10 juin 2026.

Le directeur de l’information de la défense, le major-général Samaila Uba, a déclaré à cette occasion : « Le partenariat stratégique entre le Nigeria et les États-Unis a considérablement dégradé la capacité opérationnelle de la province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest (ISWAP) et d’autres groupes terroristes. » Il a ajouté que « le Nigeria a vu la guerre contre le terrorisme augmenter en termes de rythme et de cohérence » et que les forces armées nigérianes avaient « enregistré des succès massifs dans les opérations anti-insurrectionnelles ».

Des frappes ciblées depuis décembre 2025

Cette coopération s’est concrétisée sur le terrain dès le 25 décembre 2025, lorsque des frappes de précision coordonnées ont visé des positions de combattants liés à l’État islamique dans les États de Sokoto et de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Ces opérations ont été conduites à la demande d’Abuja, avec l’appui technique et aérien du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). En février 2026, le Quartier général de la Défense a officiellement confirmé la présence de militaires américains sur le sol nigérian, en précisant que leur mission se limitait à la formation, au partage de renseignements et au soutien logistique.

L’élimination du numéro deux mondial de l’EI

Le tournant le plus marquant de cette coopération s’est produit le 16 mai 2026, avec l’élimination d’Abu-Bilal al-Minuki, identifié par les autorités américaines comme le numéro deux mondial de l’État islamique, lors d’une opération conjointe dans le nord-est du Nigeria. Deux jours plus tard, de nouvelles frappes aériennes ont neutralisé plus de vingt combattants d’ISWAP, portant à environ 175 le nombre de militants tués depuis le lancement de l’offensive, selon le Quartier général de la Défense nigérian.

Sur le cadre de cette collaboration, le major-général Uba a été explicite lors de la même session : « La coopération est à la demande du Nigeria. Les compétences, les capacités spécialisées et l’expertise qu’apportent les États-Unis sont des choses dont nous avons besoin, et tant que nous en avons besoin, nous continuerons à travailler ensemble dans le cadre du Groupe de travail conjoint. »

Le Congrès américain a alloué 413 millions de dollars aux opérations de sécurité et de contre-insurrection au Nigeria et en Afrique de l’Ouest pour l’exercice budgétaire 2026, dans le cadre de la loi d’autorisation de la défense signée en décembre 2025. Aucune échéance officielle de fin de mandat n’a été communiquée par les deux parties.