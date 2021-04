La ville de Pékin regorge du plus grand nombre de milliardaires au monde. L’information a en effet été rapportée par le magazine américain Forbes. La capitale chinoise totalise à elle seule 100 milliardaires. Elle dépasse légèrement la ville de New York qui en a 99. Cette ville américaine avait gardé il y a quelques années le record de la ville ayant le plus de milliardaires. Elle avait gardé consécutivement pendant sept ans cette place avant d’être détrônée par Pékin.

33 milliardaires supplémentaires

Selon le magazine américain, la ville chinoise a enregistré en cette année 33 milliardaires supplémentaires. Plusieurs facteurs pourraient justifier selon le média américain l’augmentation du nombre de milliardaires à Pékin. Il s’agit de la pandémie relative au nouveau coronavirus ainsi que la monté en puissance de ses entreprises technologiques et de ses marchés boursiers.

992 milliardaires en Chine

Dans la capitale chinoise, la personnalité la plus riche est Zhang Yiming, le fondateur de l’application de partage de vidéos TikTok et le PDG de sa société mère ByteDance. Il totalise à lui seul 35,6 milliards de dollars à partir de 2020. A New York par contre, l’ancien maire Michael Bloomberg est la première fortune avec 59 milliards de dollars. Rappelons que selon le classement annuel du cabinet Hurun, le pays compte désormais 992 milliardaires, loin devant les États-Unis.