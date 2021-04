L’Alpha Jet, un avion de combat nigérian était envoyé dans l’Etat de Borno pour servir de soutien aérien aux soldats nigérians qui affrontaient au sol les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. Mercredi, l’armée de l’air nigériane (NAF) a signalé sa disparition des radars. L’avion avait à son bord les lieutenants d’aviation Ebiakpo Chapele et John Abolarinwa, a annoncé dans la journée d’hier vendredi la NAF. « La cause de l’accident ainsi que le lieu où se trouvent les 2 pilotes restent inconnus » a-t-elle poursuivi. Du côté des insurgés de Boko Haram on dit avoir abattu l’avion. Une vidéo de sept minutes et demie est même exhibée comme preuve.

On y voit plusieurs insurgés de Boko Haram en train de tirer en l’air. S’en suit une explosion et un avion en flamme qui tombe du ciel. Pour l’armée nigériane, cette vidéo n’est pas authentique. Elle sert la cause de la propagande djihadiste. Dans un communiqué publié sur Facebook, hier vendredi, la NAF indique que l’Alpha Jet a été manifestement victime d’un crash. Il est « évident que la plupart des parties de la vidéo ont été délibérément trafiquées pour donner une fausse impression que l’avion a été abattu » a déclaré l’armée de l’air nigériane.

“Fausse propagande”

La NAF invite par ailleurs les Nigérians à « ignorer les contenus des vidéos faisant le tour du net jusqu’à ce que toutes les enquêtes sur la façon dont l’avion s’est écrasé soient terminées ». La vidéo de sept minutes et demie, diffusée dans les médias est une « fausse propagande » martèle-t-elle.