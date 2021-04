Samedi dernier, un drame frappait le secteur de la santé au Sénégal. L’unité de néonatologie de l’hôpital Magatte Lo de Linguère, une ville au nord-est du pays, subissait un important incendie. Plusieurs victimes ont été enregistrées, dont quatre pertes en vies humaines. Mais alors que les investigations se poursuivent pour déterminer les causes exactes de l’incendie, des démissions s’enregistrent dans l’administration de l’Hôpital. Ce mercredi cependant, le président Macky Sall a averti que des sanctions allaient tomber et qu’elles seraient exemplaires.

Macky Sall compte agir avec rigueur

La décision est tombée ce Mercredi à la suite du conseil des ministres du gouvernement Sall. Un autre directeur, le Dr Abibou Cisse, sera envoyé à l’hôpital Magatte Lo de Linguère, en remplacement du directeur démissionnaire, le Dr Docteur Abdou Sarr. Le Dr Cissé, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, était précédemment en poste à la Direction des Etablissements publics de Santé.

Mais surtout c’est un spécialiste de la maintenance hospitalière que déploie le gouvernement dans l’hôpital sinistré. Une nomination qui peut s’expliquer par le fait que, les premières conclusions de l’enquête sur les causes de l’incendie, incriminaient une défaillance dans la maintenance des systèmes d’aération et de ventilation de l’unité de néonatologie.

Cependant le président Macky Sall avait l’intention d’aller plus loin. Le gouvernement devrait commanditer un audit en « profondeur » du système de santé, afin de mettre en évidence les « dysfonctionnements des services » et éclairer sur les « réformes » à implémenter. Mais aussi et surtout, le président sénégalais avait déclaré vouloir sanctionner avec la plus grande rigueur toutes les personnes qui auraient été identifiées par les investigations en cours, comme étant responsables des « manquements » qui avaient conduit au drame.

Les quatre victimes de ce samedi étaient toutes des bébés. Aussi, le président à l’issue du conseil a-t-il expressément demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de « déployer » à l’intention des « parents endeuillés », « toute l’assistance psychosociale » possible.