Affaire Omar Artan : quand l'UEFA défend le football africain mieux que la CAF

L’UEFA a désigné jeudi 11 juin l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan pour diriger la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain à Salzbourg, entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. La décision intervient cinq jours après le refoulement de l’arbitre par les autorités américaines à son arrivée à Miami, où il devait rejoindre le groupe des officiels du Mondial 2026.

Artan, 34 ans, figurait parmi les 52 arbitres centraux sélectionnés par la FIFA pour la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Inscrit sur les listes internationales de la FIFA depuis 2018, il avait été sacré meilleur arbitre masculin africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football. Son refoulement à l’aéroport international de Miami — après onze heures d’interrogatoire et plusieurs heures de rétention — a été confirmé par la police des frontières américaine (CBP), qui a invoqué des « problèmes liés à la vérification des antécédents ». Un responsable du Département d’État américain a précisé à l’AFP que l’arbitre serait « lié à des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes », ce que ni Artan ni les autorités somaliennes n’ont confirmé.

La FIFA se dégage, la CAF se tait

Face à l’incident, la FIFA a indiqué dans un communiqué qu’elle « n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte » et que le statut d’Artan « ne serait pas modifié ». La CAF, dont Artan est le lauréat en titre, n’a émis aucune déclaration publique de condamnation. Une source au sein de son comité arbitral a simplement confié à l’AFP être « désolée pour Artan », sans commenter davantage. La Fédération somalienne de football a publié un communiqué exprimant sa « profonde tristesse », tout en indiquant rester « en contact étroit avec toutes les parties impliquées ».

L’UEFA prend l’initiative

C’est dans ce silence institutionnel que l’UEFA a agi. Le président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin, a annoncé la nomination d’Artan en soulignant que « le football est fait pour rapprocher les gens ». La décision a été prise dans le cadre d’un protocole d’accord récemment signé entre l’UEFA et la CAF sur la coopération en matière d’arbitrage. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué l’initiative après coup, remerciant Ceferin de lui avoir « permis » d’officier — une formulation qui confirme que la démarche est venue d’Europe.

La nomination d’Artan fera de lui le premier officiel africain à arbitrer une grande finale de l’UEFA. La rencontre entre le PSG, double tenant du titre de la Ligue des champions, et Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, se tiendra le 12 août à Salzbourg, en Autriche.